Camaro Superiore nel degrado, Cacciotto: “Costante presenza di discariche”

Il presidente della terza municipalità scrive a sindaco, assessori, vigili urbani e Messina Servizi per segnalare le condizioni attuali

MESSINA – Il presidente della terza municipalità, Alessandro Cacciotto, ha scritto al sindaco Basile, agli assessori Minutoli, Cicala, Carreri, alla presidente della Messina Servizi Interdonato, al comandante della Municipale Giardina, e al dirigenti dei Servizi Ambientali Cardia per segnalare in località Camaro Superiore “condizioni ambientali, igienico – sanitarie, di decoro ma anche di sicurezza piuttosto gravi”.

In particolare si fa riferimento ai tratti di strada che vanno dal Viale Padre Ruggeri e proseguono con C.da Luce e C.da Baliano. “Il Viale Padre Ruggeri – scrive Cacciotto nella nota inviata – è interessato dalla costante presenza di discariche, con suppellettili di ogni tipo che vengono ormai da diverso tempo abbandonate su strada. Nonostante le rimozioni, rapidamente le discariche si vengono a riformare. Proseguendo verso monte, anche C.da Luce e C.da Baliano (che segue contrada Luce) sono interessate dalla massiccia presenza di suppellettili di ogni tipo non solo sulla strada ma anche sul letto del torrente”.

I rischi legati alle prossime piogge

La denuncia è motivata anche dai rischi in cui possono incorrere i residente con le piogge che potrebbero arrivare nelle prossime settimane: “E’ facile immaginare – prosegue il presidente della terza municipalità – soprattutto in occasione di intense precipitazioni, il grave pericolo che la presenza di suppellettili sul letto del torrente possa determinare. I residenti soprattutto di contrada Luce e contrada Baliano hanno il fondato timore per la loro incolumità; non solo: assai spesso alle discariche viene pure appiccato il fuoco con pregiudizio verso la salute ma anche con serio pericolo visto che le contrade di cui sopra sono immerse nel verde della campagna”.

In conclusione, l’invito a fare qualcosa adesso e per il futuro: “E’ davvero una situazione insostenibile. A tutto ciò si aggiunga la necessità di garantire anche a C.da Luce e C.da Baliano interventi di scerbatura dal momento che, come mi hanno rappresentato i residenti, sono costretti ad occuparsene loro in prima persona altrimenti avrebbero serie difficoltà a transitare con le auto. Controlli ed apposizioni di foto trappole potrebbero scoraggiare soprattutto le discariche”, conclude Cacciotto.