Camaro Superiore. “Si interviene solo per la festa del Santo, il resto dell’anno è totale abbandono”

La denuncia del consigliere Alessandro Geraci

MESSINA – “Mancato spazzamento, rifiuti a bordo strada da mesi, marciapiedi divelti, aiuole vuote e senza manutenzione, base degli alberi non curati e pavimentazione stradale dissestata. È questo il quadro desolante e squallido che si presenta agli abitanti di Camaro Superiore in particolare nel Viale Padre Ruggeri, l’ampia arteria che conduce da Piazza Fazio verso il complesso Mito, ma anche verso la Foresta di Camaro”. Così in una nota il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Geraci, del Movimento Cinquestelle, che chiede maggiore attenzione e cura della zona.

“Una zona densamente abitata che negli anni ha visto nascere nuovi complessi edilizi, attività commerciali e di servizi, ma che evidentemente non sono bastati per ricevere le attenzioni di questa amministrazione in termini di servizi essenziali e cura del territorio.

Per Geraci, “vane sono risultate le richieste e le segnalazioni effettuate singolarmente e insieme al consiglio della Terza Circoscrizione, alla presidente della Messina Servizi Bene Comune, nonché all’assessorato competente per la pulizia dovuta dei marciapiedi, nonostante anche il dirigente del Dipartimento Servizi Ambientali ne avesse ordinato l’esecuzione. Un atteggiamento che scoraggia i principi di buona collaborazione tra Circoscrizione e amministrazione centrale e mette in discussione le linee di indirizzo tra dipartimenti e società partecipate. Non cambia purtroppo la situazione sulle manutenzioni e la cura del verde pubblico“.

“Da anni – prosegue Geraci – chiedo personalmente nonché attraverso il consiglio della Terza Circoscrizione, la sistemazione delle aiuole presenti con la cura della base degli alberi esistenti che hanno da tempo le radici compresse in più punti, ma anche la messa a dimora di nuove essenze arboree che si sposerebbero con il contesto della vallata, piuttosto di altre discutibili piantumazioni realizzate nel resto della città. Anche in questo caso richieste ignorate dall’assessorato Verde pubblico, nonostante il medesimo dipartimento servizi ambientali ne avesse ordinato l’esecuzione”.

“A completare il quadro desolante del lungo Viale Padre Ruggeri, vi sono le condizioni fatiscenti del manto stradale, anche questo oggetto di richiesta ed inserimento nelle ultime delibere di circoscrizione che spero venga inserito nel piano di rifacimento stradale cittadino. A breve – conclude Geraci – ci saranno le celebrazioni di S. Giacomo, santo patrono della comunità di Camaro e come ogni anno ci sarà la solita “lavata di faccia” con un po di pulizia ai bordi strada per poi ripiombare per il resto dell’anno nel totale abbandono. I residenti della zona e la comunità chiedono maggiore attenzione e decoro, per un Viale dal grosso potenziale urbanistico e ambientale, che potrebbe certamente avere un aspetto più curato e vivibile”.

Articoli correlati