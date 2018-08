Sospensione De Almagro. Guerrera nuovo dg Atm, Foti torna alla Gtt di Torino

E' Domenico Guerrera il nuovo direttore generale dell'Atm. Prende il posto di Daniele De Almagro, sospeso per sei mesi nell'ambito dell'operazione Terzo Livello.

Ieri, dopo l'ordinanza cautelare e in attesa della nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione, era stato nominato il facente funzioni Vincenzo Poidomani, che è l'unico altro dirigente Atm e ricopre il ruolo di direttore di esercizio della tranvia e di manutenzione bus e tram. Ma è stato direttore generale praticamente solo per un giorno, visto che oggi si è insediato il nuovo cda (VEDI ARTICOLO A PARTE) e ha subito deciso di nominare il funzionario Guerrera.

E' in servizio in Atm da ben 41 anni e rimarrà in carica per i prossimi trenta giorni, così come prevede lo statuto, poi il suo incarico potrà essere rinnovato.

Neppure il tempo di essere scalzato che l'ex presidente dell'Atm, Giovanni Foti, ha già trovato nuovo posto nell'azienda trasporti della sua Torino, quella Gtt dalla quale proveniva. Sarà amministratore delegato nel nuovo Consiglio d'amministrazione nominato dalla sindaca Chiara Appendino, di cui faranno parte anche il presidente Paolo Golzio e la consigliera Silvia Cornaglia. Segno che l'operato di Foti è stato apprezzato tanto alla Gtt quanto all'Atm.