Caminetti Aliberti: Innovazione siciliana alla fiera Progetto Fuoco 2024 di Verona

Redazionale

Nel panorama delle energie rinnovabili, il riscaldamento a biomassa si posiziona come una delle soluzioni più promettenti ed eco-compatibili. Al centro di questa rivoluzione verde troviamo Progetto Fuoco, la fiera biennale che si tiene a Verona di riferimento mondiale per i sistemi di riscaldamento a biomassa. Con oltre 800 marchi espositori e 60.000 visitatori da ogni angolo del globo, la 14° edizione di Progetto Fuoco, conclusasi il 2 marzo scorso, ha ribadito l’importanza di tecnologie innovative e soluzioni avanzate per un futuro sostenibile. Tra i protagonisti di questa edizione, Caminetti Aliberti si è distinto per il suo impegno verso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni di riscaldamento all’avanguardia. Con una presenza consolidata da oltre 12 anni, l’azienda ha confermato il suo ruolo di pioniere nell’innovazione dei sistemi di riscaldamento domestico, presentando una gamma di prodotti che ridefiniscono gli standard di qualità e sostenibilità.

Innovazione che Rispetta la Tradizione

Caminetti Aliberti ha sorpreso i visitatori di Progetto Fuoco con la sua esclusiva gamma di camini ibridi a 5 stelle, che combinano la praticità del pellet con la tradizione della legna. Questi sistemi, sia idro (termocamino ad acqua) sia ad aria (termocamino ventilato), offrono non solo un notevole comfort, grazie a caratteristiche come l’accensione automatica e la gestione a distanza tramite app, ma mantengono vivo il fascino e il risparmio offerti dalla legna. Con modelli innovativi come bifacciali, trifacciali e angolari, Caminetti Aliberti ha dimostrato che è possibile coniugare efficienza e design, proponendo soluzioni uniche sul mercato nazionale e internazionale.

“Vera”: Un omaggio alla Terra di Sicilia

Una delle novità più emozionanti presentate a Progetto Fuoco è stata “Vera”, la termostufa 100% ibrida che incarna perfettamente l’unione tra innovazione e identità regionale. Rivestita in pietra lavica smaltata dell’Etna, “Vera” non solo è un capolavoro di design ma rappresenta anche un passo avanti nel campo della sostenibilità, con l’obiettivo di ottenere certificazioni ambientali di rilievo.

Caminetti Aliberti: Un futuro sostenibile è possibile

La partecipazione a Progetto Fuoco ha riconfermato Caminetti Aliberti come un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni di riscaldamento che guardano al futuro senza dimenticare le radici. La loro esperienza cinquantennale nel settore, arricchita da brevetti e tecnologie avanzate, testimonia un impegno costante verso l’innovazione sostenibile, promuovendo un cambio di paradigma nel riscaldamento domestico. Per scoprire di più su “Vera”, “Revolution Green” e le altre soluzioni innovative, visitate il sito www.caminettialiberti.it

