Camini. Migranti: nuovo sbarco, in 50 a bordo di un veliero - Tempostretto

Nel Reggino gli sbarchi dall'inizio dell'anno salgono a 26, di cui ben 23 avvenuti a Roccella Jonica, gli altri a Siderno, Ferruzzano e ieri sera a Camini

CAMINI – Non si fermano gli sbarchi bel Reggino. Un veliero con a bordo 50 migranti è arenato sulle spiagge di Camini. A bordo vi erano persone di varia nazionalità, tra cui anche donne e bambini

Sul posto, sono giunti gli uomini della Guardia costiera e i carabinieri, i quali hanno organizzato un’area di sosta per i migranti in una piazzola della statale 106. Con quello di ieri pomeriggio, gli sbarchi in provincia di Reggio Calabria, dall’inizio dell’anno, salgono a 26, di cui ben 23 avvenuti a Roccella Jonica, gli altri a Siderno, Ferruzzano e ieri sera a Camini.