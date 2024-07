Caminiti: “La piscina di Villa Dante riaprirà presto”

L'assessore: "Stiamo localizzando le perdite d'acqua. Altri interventi sulla palestra e gli impianti fotovoltaici"

MESSINA – “Facciamo chiarezza sulla piscina di Villa Dante”. L’assessore Francesco Caminiti è rimasto colpito dalle critiche dei lettori alla notizia della chiusura temporanea per una perdita d’acqua: “Dopo i lavori l’hanno appena chiusa”. Ma, in realtà, tiene a precisare, non è così riguardo alla “nuova” Villa Dante. Spiega Caminiti: “È stato interpretato dai cittadini, dalla comunicazione che è stata data, come un intervento su lavori già effettuati. Ma la fontana, con i giochi d’acqua, non può essere confusa con la piscina. Gli interventi fatti a Villa Dante riguardano la parte esterna. Ora, come abbiamo annunciato, i lavori proseguiranno in relazione alla parte strutturale”.

Evidenzia l’assessore: “In sostanza, ci concentremo sulla piscina, sull’impianto di climatizzazione della palestra di ping pong e della stessa piscina, sull’efficientamento delle pompe e sull’impianto fotovoltaico per quanto attiene alla copertura. Sono già previsti e li stiamo portando avanti. La perdita d’acqua riscontrata nella piscina è legata agli interventi fatti. Durante i lavori, abbiamo ripristinato il pozzo di Villa Dante. Tutta l’irrigazione della villa dipende da questo pozzo, compresa la fontana con i giochi d’acqua. E abbiamo rilevato un consumo improprio che derivava dalla perdita in piscina. Una volta completati i lavori al pozzo, siamo potuti intervenire su quest’aspetto. Una piccola perdita era stata riscontrata nella palestra di ping pong. E, una volta che abbiamo staccato tutta la parte idrica, con una nuova irrigazione e la fontana, l’unica utenza allacciata a Villa Dante era quella della piscina, a parte il Centro anziani, che però consuma pochissima acqua”.

Continua Caminit: “Da qui la verifica sulle perdite e da domenica mattina la chiusura temporanea della piscina. Si sta valutando l’entità delle perdite e faremo degli interventi mirati. I tempi per la riapertura saranno brevi perché non dobbiamo rifare la piscina. Ma, una volta localizzate le perdite, agiremo lì.

