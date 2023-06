Camion bloccato in discesa dal Papardo, traffico in tilt FOTO - Tempostretto

Non ha potuto completare la manovra a causa di un'auto parcheggiata al limite

MESSINA – Ha provato a inserirsi nella carreggiata in discesa, sotto l’ospedale Papardo, ma un’auto parcheggiata al limite, attaccata alle strisce pedonali, non consentiva la manovra. Così un camion con rimorchio è rimasto bloccato, creando conseguenze per tutto il traffico in uscita dall’ospedale, trasporto pubblico compreso.

E’ accaduto stamani, intorno alle 10.30. Sulla carreggiata in discesa si scorre ancora molto lentamente, con le auto che tentano una manovra per aggirare il mezzo bloccato.