Autostrada Messina – Palermo. Camionista ubriaco sbanda e invade la corsia opposta

Trasportava un carico infiammabile, è stato raggiunto dalla Polizia Stradale e denunciato. E' recidivo, era già stato fermato per lo stesso motivo

Trasportava metano altamente infiammabile e sfrecciava a zig zag sull’autostrada A/20, Messina – Palermo mettendo a serio rischio l’incolumità degli utenti in transito, sbandando e invadendo continuamente l’opposta corsia di marcia, anche in gallerie in cui è presente il doppio senso di marcia, costringendo gli altri a schivarne la folle corsa.

Una pattuglia della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello lo ha notato ed è subito scattato l’inseguimento. Intimato l’alt e fermato il camion, gli agenti si sono subito accorti che il conducente, un 57enne, manifestava evidenti sintomi di una recente assunzione di sostanze alcoliche, tra le quali difficoltà motorie e di linguaggio, oltre a forte alito vinoso. Sottoposto alla prova con etilometro, il conducente è risultato con un tasso alcolico pari a 2.04 g/l, ben oltre il limite consentito, che per i per i conducenti professionali è pari a zero. Dall’ispezione del mezzo pesante si evinceva, inoltre, che il trattore stradale presentava evidenti segni di collisione e varie striature nella parte anteriore e laterale, segno questo delle collisioni avvenute con le barriere laterali.

Il conducente – risultato recidivo per analoga violazione già contestata nel triennio precedente – è

stato denunciato e segnalato alla Prefettura per la revoca della patente di guida. Il mezzo pesante è stato affidato al responsabile legale della ditta intestataria del veicolo.