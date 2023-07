Cammino di San Biagio: “Rilanciare i pellegrinaggi come sviluppo per il territorio” VIDEO - Tempostretto

Domani, domenica 30 luglio, la solenne processione per le vie di Altolia

MESSINA. Quella dei pellegrinaggi, era un’usanza molto praticata nei paesi del messinese fino agli anni ‘70 del secolo scorso. Da qualche anno, grazie all’iniziativa di padre Giovanni Lombardo e di “Camminare i Peloritani”, è stato ripreso il cammino che ricalca le orme di quanti negli anni passati, nell’ultimo sabato di luglio, compivano la traversata da S. Stefano di Briga ad Altolia, per rendere omaggio a San Biagio.

Un tempo erano tantissimi i fedeli che intraprendevano vari pellegrinaggi nel periodo estivo, anni in cui le attività di svago e d’incontro si riducevano esclusivamente alle feste popolari. In molti villaggi del messinese, ed in particolare ad Altolia, ancora oggi si conserva quell’identità popolare, quello spirito religioso che porta a mantenere vive le tradizioni. In questi giorni, il piccolo villaggio collinare accoglie chi negli anni è dovuto andare via da Messina, ma che torna ogni anno nel periodo della festa di “San Brasi”. I festeggiamenti si concluderanno domani, domenica 30 luglio, con la solenne processione per le vie del villaggio.