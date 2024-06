Campionati italiani di fondo, tanti messinesi al via accanto a chi sogna ancora un pass per Parigi 2024

Nella prova in acque libere di Piombino, tanti gli atleti della città dello Stretto che proveranno a coronare il proprio sogno nel cassetto

MESSINA – Sono i giorni più importanti per un atleta, quelli di un quadriennio in cui tutti sognano ad occhi aperti i “cinque cerchi” con la speranza di strappare un pass olimpico che possa stravolgere per sempre la propria carriera sportiva e – perché no – conquistare una medaglia in grado di ripagare i grandi sacrifici affrontati spesso nel silenzio.

Anche le discipline natatorie non si sottraggono a questo “disegno” scritto nel genoma di ogni sportivo. Ecco perché nessuno vuol perdere l’ultimo treno per Parigi, offerto dai Campionati assoluti di fondo che si svolgeranno a Piombino dal 28 giugno al 1 luglio sul canonico campo gara antistante a Piazza Bovio.

Si parte il 28 giugno con la 10 km olimpica. Tra i messinesi, iscritti alla gara di venerdì, Andrea Fazio (Cn Uisp Bologna) e Davide Marchello (Esercito – Aurelia Nuoto).

Si proseguirà il 29 giugno con la 5 km alle ore 9.00 le donne e alle 10.45 gli uomini. Partecipanti 111 donne e 126 uomini tra cui dalla provincia di Messina Giorgia Di Mario (Swimblu), Gabriele Molonia (Unime), Giacomo Giaconia (Mimmo Ferrito), ancora Davide Marchello (Esercito – Aurelia Nuoto).

Il 30 giugno la 2,5 km con partenza alle 10.00 le donne e alle 11.25 gli uomini. Partecipanti 173 uomini, 149 donne. A rappresentare Messina al femminile Sofia Perdichizzi (Swimblu), al maschile Antonino Cafarelli (Swimblu), Gabriele Molonia (Unime), Giacomo Giaconia (Unime), Filippo Schifano (Mimmo Ferrito), Gabriele Mazzamuto (Mimmo Ferrito), Riccardo Brancato (Mimmo Ferrito), Simone Adragna (Mimmo Ferrito), Ionut Tifrea (La Fenice), Giuseppe La Rosa (La Fenice), Cristian Molonia (Unime), Salvatore Calderone (Swimblu) e Alessandro Barbaro (Unime).

Nel pomeriggio del 30 giugno le staffette 4×1250 km: partenza ore 15.00, partecipanti 31 staffette. Infine lunedì 1 luglio la gara gran fondo sulla distanza dei 16 km, che ha sostituito la 25 km per incentivare la partecipazione e metterà in palio il titolo di campione italiano di gran fondo: partenza alle ore 08.00 gli uomini e cinque minuti più tardi le donne: in totale iscritte 27 persone con 10 donne e 17 uomini. In questo caso, non ci saranno messinesi impegnati.

