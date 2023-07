Campionati regionali di categoria a Messina. Al via agguerrite Unime, Power Team e Swimblu - Tempostretto

Tre giorni dedicati ai Ragazzi, poi tocca a Juniores, Cadetti e Seniores. Le finali per le medaglie al pomeriggio con diversi messinesi che potranno dire la loro

MESSINA – Dopo il lungo weekend dedicato agli Esordienti, toccherà da lunedì 17 a domenica 23 luglio ai nuotatori più grandi competere per aggiudicarsi gli ambiti titoli regionali. Inizieranno i categoria Ragazzi, da lunedì a mercoledì, e poi da giovedì pomeriggio fino a domenica toccherà invece ai Juniores, Cadetti e Seniores.

Il programma prevede le batterie al mattino per qualificarsi alle finali del pomeriggio, dove si aggiudicheranno titoli regionali e medaglie. Unica eccezione la giornata di giovedì che vedrà nel pomeriggio disputare la gara più lunga, i 1500 stile libero, e la staffetta più veloce 4×100 stile libero.

In gara, a completare il quadro delle squadre locali oltre Unime, Power Team e Swimblu, anche le formazioni meno quotate della Neri Fitness di Capo d’Orlando e del Naxos Nuoto di Giardini Naxos.

Le possibilità di medaglia messinesi

Per l’Unime società ospitante c’è grande attesa per il campionato ragazzi dei primi giorni. La squadra allenata dal responsabile tecnico Diego Santoro può ambire ad un piazzamento importante trascinata in particolare dalle sue atlete Sabrina Maria Ferrara ed Emma Arcudi, ma non solo perché come già nel campionato invernale e nel campionato esordienti gli universitari hanno dimostrato di saper fare buon gioco di squadra e non è escluso essere protagonisti nelle prove a staffetta. Nella seconda parte di settimana ci sarà modo di cercare gloria per Giorgia Iaria, Domenico Costarella e Antonio Bavastrelli di ritorno dal terzo posto al Trofeo delle Regioni di Piombino.

Per quanto riguarda invece Swimblu e Power Team bisognerà attendere forse qualche giorno in più per vedere in acqua tra le altre le mamertine Sofia Perdichizzi, Giorgia Di Mario e Martina Zaccone, mentre tra gli uomini i powertini Gianmarco Grifò e Riccardo Sidoti. Ricordiamo inoltre che il campionato regionale è una prova valida per conseguire i tempi limite per accedere ai campionati italiani di Roma ad inizio agosto. In parte alcuni atleti tesserati con società messinesi hanno già staccato i pass, altri invece sono ancora a caccia.