“Campo di atletica Santamaria in condizioni pietose” FOTO

๐’๐จ๐ฉ๐ซ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐จ๐ ๐จ ๐ฌ๐ญ๐š๐ฆ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ง๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐“๐ž๐ซ๐ณ๐š ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐“๐ž๐ซ๐ณ๐š ๐Œ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€

“Il Campo di Atletica Santamaria (ex Gil) รจ in condizioni pietose. รˆ semplicemente vergognoso lo stato di abbandono in cui versa”.

“Stamattina insieme ai colleghi della Terza Municipalitร – dice il presidente Alessandro Cacciotto – abbiamo effettuato un sopralluogo rendendoci conto che la situazione di degrado ed abbandono รจ sempre peggiore. Nei mesi scorsi avevamo rappresentato anche all’assessore competente la necessitร di interventi urgenti e non piรน differibili. Il nulla assoluto”.

Cos’รจ stato trovato? “Un degrado diffuso, odori nauseabondi salendo ai piani superiori della struttura. Le tribune impraticabili perchรฉ distrutte in molti punti, la tettoia in parte distrutta ed ammalorata, la caldaia non funzionante, illuminazione ridotta al minimo, di sera funzionano solo pochissime luci lasciando quasi al buio i praticanti. Insomma รจ un vero e proprio bollettino da guerra che mortifica chi vuole fare sport in cittร ”.