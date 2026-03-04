Campo sportivo Bonanno, il punto sui lavori: “Siamo in linea con il cronoprogramma”

L'impresa all'opera da fine dicembre. L'impianto dell'Annunziata sarà completato entro il prossimo agosto: "Siamo a buon punto"

MESSINA – I lavori al campo sportivo Bonanno dell’Annunziata procedono “in linea con il cronoprogramma”. È questo quanto è emerso dai lavori della quinta commissione consiliare, presieduta da Raimondo Mortelliti. Senza assessori né esperti del sindaco da convocare, gli ospiti sono stati l’ingegnere Pietro Certo, dirigente del Dipartimento servizi manutentivi, oltre al rup Simone Amato e al direttore dei lavori Laura Bottari.

I lavori al Bonanno “dureranno fino ad agosto”

L’ingegnere Certo ha ricordato in aperture che il Comune ha “partecipato a un bando di Sport e Salute per un finanziamento di quasi un milione. C’era l’obbligo di un cofinanziamento del Comune di circa 350mila euro. È stato appaltato a una ditta di Leonforte e a fine 2025 sono stati consegnati i lavori. Da contratto dureranno fino ad agosto. Posso anticipare che l’impresa sta lavorando ed è in linea con il cronoprogramma “.

Si lavora agli spogliatoi

Poi il rup, l’architetto Simone Amato: “Al Bonanno abbiamo consegnato nel dicembre 2025. Attualmente stiamo lavorando sugli spogliatoi, all’interno, ma allo stesso tempo provvederemo con la demolizione dei fabbricati nell’area esterna. Il progetto prevede anche la sistemazione dei parcheggi oltre al ripristino degli spogliatoi e al manto in erba artificiale con tutto il sistema di irrigazione. A questo si aggiunge un sistema fotovoltaico per l’energia. I lavori stanno procedendo”.

Il direttore dei lavori: “Siamo a buon punto”

Al suo fianco Laura Bottari: “Allo stato attuale siamo in linea con il cronoprogramma. Siamo a buon punto su spogliatoi, impiantistica, tramezzature e piano seminterrato. In questi giorni cominceremo a lavorare sul sistema elettrico. Siamo a buon punto anche sul reperimento sei materiali. Non ci sono irregolarità da evidenziare”. La ditta di Leonforte (provincia di Enna) è la “Cangeri Giuseppe”, che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 32,102 %, su una base d’asta di 971.412 euro per un importo finale di 687.362 euro. L’esecuzione dei lavori è prevista in 240 giorni, cioè otto mesi.