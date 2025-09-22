Messina. Assegnati i lavori di riqualificazione del campo Bonanno

Dureranno otto mesi, sarà omologato per gare del campionato di Eccellenza

Sarà la ditta Cangeri Giuseppe, di Leonforte (Enna), a realizzare i lavori di riqualificazione del campo Bonanno, all’Annunziata. L’aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del 32,102 %, su una base d’asta di 971.412 euro per un importo finale di 687.362 euro.

Il progetto, finanziato in parte da fondi nazionali e in parte da fondi comunali, mira a riqualificare, mettere in sicurezza e rendere più efficiente dal punto di vista energetico il centro, riportando la cultura sportiva nelle aree periferiche della città.

L’esecuzione dei lavori è prevista in 240 giorni, cioè otto mesi.

Un Campo Rinnovato e Accessibile

Il progetto prevede una profonda metamorfosi del terreno di gioco, che passerà da un fondo in terra battuta a un moderno manto in erba sintetica. Questo permetterà un utilizzo della struttura per 24 ore al giorno, offrendo un’importante risorsa per le tante squadre locali. Le dimensioni saranno ottimizzate per rientrare nei parametri richiesti fino al campionato di Eccellenza.

Ma la riqualificazione non si limiterà al campo. Le strutture di servizio, inclusi gli spogliatoi su due livelli, saranno completamente ristrutturate. Saranno inoltre costruite delle tribune per accogliere fino a 270 spettatori. Un aspetto particolarmente innovativo è la creazione di un’area sportiva inclusiva, con postazioni di ginnastica all’aperto che renderanno la pratica sportiva accessibile anche ai disabili.

L’inizio dei lavori e le soluzioni temporanee

Durante i lavori, le otto squadre che attualmente utilizzano l’impianto dovranno trasferirsi temporaneamente. Per far fronte a questa necessità, l’amministrazione ha individuato due possibili sedi: un campo a Faro Superiore e un altro a Gescal. Entrambe le strutture richiederanno alcuni interventi di adeguamento e la certificazione necessaria per ospitare gare ufficiali.