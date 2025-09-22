 Messina. Assegnati i lavori di riqualificazione del campo Bonanno

Messina. Assegnati i lavori di riqualificazione del campo Bonanno

Marco Ipsale

Messina. Assegnati i lavori di riqualificazione del campo Bonanno

lunedì 22 Settembre 2025 - 09:00

Dureranno otto mesi, sarà omologato per gare del campionato di Eccellenza

Sarà la ditta Cangeri Giuseppe, di Leonforte (Enna), a realizzare i lavori di riqualificazione del campo Bonanno, all’Annunziata. L’aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del 32,102 %, su una base d’asta di 971.412 euro per un importo finale di 687.362 euro.

Il progetto, finanziato in parte da fondi nazionali e in parte da fondi comunali, mira a riqualificare, mettere in sicurezza e rendere più efficiente dal punto di vista energetico il centro, riportando la cultura sportiva nelle aree periferiche della città.

L’esecuzione dei lavori è prevista in 240 giorni, cioè otto mesi.

Un Campo Rinnovato e Accessibile

Il progetto prevede una profonda metamorfosi del terreno di gioco, che passerà da un fondo in terra battuta a un moderno manto in erba sintetica. Questo permetterà un utilizzo della struttura per 24 ore al giorno, offrendo un’importante risorsa per le tante squadre locali. Le dimensioni saranno ottimizzate per rientrare nei parametri richiesti fino al campionato di Eccellenza.

Ma la riqualificazione non si limiterà al campo. Le strutture di servizio, inclusi gli spogliatoi su due livelli, saranno completamente ristrutturate. Saranno inoltre costruite delle tribune per accogliere fino a 270 spettatori. Un aspetto particolarmente innovativo è la creazione di un’area sportiva inclusiva, con postazioni di ginnastica all’aperto che renderanno la pratica sportiva accessibile anche ai disabili.

L’inizio dei lavori e le soluzioni temporanee

Durante i lavori, le otto squadre che attualmente utilizzano l’impianto dovranno trasferirsi temporaneamente. Per far fronte a questa necessità, l’amministrazione ha individuato due possibili sedi: un campo a Faro Superiore e un altro a Gescal. Entrambe le strutture richiederanno alcuni interventi di adeguamento e la certificazione necessaria per ospitare gare ufficiali.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
L’impatto ambientale del ponte, la Commissione europea chiede chiarimenti
Atm Messina mette in vendita sette autobus usati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED