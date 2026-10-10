 Campo sportivo Bonanno: variante da 240mila euro e lavori prorogati di due mesi

Campo sportivo Bonanno: variante da 240mila euro e lavori prorogati di due mesi

Marco Ipsale

Campo sportivo Bonanno: variante da 240mila euro e lavori prorogati di due mesi

sabato 10 Ottobre 2026 - 09:00

Bisogna completare i lavori di riqualificazione a Messina finanziati dal bando Sport e Periferie

MESSINA – 247mila euro in più per completare gli interventi di riqualificazione del campo Bonanno. L’intervento complessivo, che gode di un quadro economico pari a 1 milione 353mila 166 euro, vede come appaltatore la ditta Cangeri Giuseppe di Leonforte. La nuova perizia, ritenuta ammissibile dai tecnici di Sport e Salute S.p.A., comporta un incremento delle somme destinate all’impresa.

In virtù delle lavorazioni impreviste e delle esigenze sopravvenute in cantiere, il provvedimento concede inoltre una proroga di sessanta giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale inizialmente stabilito per l’ultimazione delle opere. A seguito dell’aggiornamento, l’importo contrattuale complessivo si attesta a poco più di 1 milione.

Il quadro economico e i pareri tecnici

Il progetto esecutivo, nato per potenziare l’attività sportiva nelle aree periferiche della città, ha incassato nei giorni scorsi anche il parere favorevole dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina per quanto riguarda la conformità alle norme sismiche. L’iter ha inoltre previsto l’impegno delle somme destinate agli incentivi per le funzioni tecniche del gruppo di lavoro interno al Comune, quantificate in 22mila 609 euro.

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