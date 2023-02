Canottaggio Indoor. Ficarra e Fugazzotto qualificati al mondiale in Canada - Tempostretto

I due atleti del Circolo Canottieri Peloro si collegheranno con un remoergometro da remoto alla rassegna iridata del 25 febbraio

Ci saranno anche due messinesi al mondiale di canottaggio indoor del 25-26 febbraio in Canada, anche se non fisicamente presenti. Giovanni Ficarra, dopo l’oro mondiale nel due senza pesi leggeri di settembre scorso e dopo l’oro individuale dell’anno prima nel Beach Sprint, proverà a conquistare anche il titolo mondiale che gli manca nel canottaggio indoor sulla distanza di 500 metri.

Insieme a lui qualificato anche il compagno di squadra del Circolo Canottieri Peloro Lucio Fugazzotto (a destra nell’immagine in evidenza) che ad appena quindici anni si è qualificato a competere nella categoria under 17. Entrambi parteciperanno al mondiale da casa, collegando il remoergometro, strumento di allenamento simulatore di voga utilizzato al chiuso, che è diventato di uso sempre più comune durante il lockdown per allenarsi e gareggiare.

Giovanni Ficarra nel qualificarsi alla prova ha anche ottenuto il nuovo record italiano sui 500 metri in 1’22″7 e competerà nella categoria 23-39 anni pesi leggeri. Si sono qualificati al mondiale i migliori tre per ogni continente, quindi 15 persone, a cui si potrebbero aggiungere altre tre per un massimo di 18 atleti.