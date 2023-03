Caos in via Catania, "il sindaco sospenda i lavori e trovi nuove soluzioni" - Tempostretto

Nel mirino della Terza Municipalità i nuovi parcheggi interscambio: "Sono inutili"

MESSINA – Sono iniziati già i lavori in via Catania per la realizzazione dei parcheggi interscambio, con l’apposizione della cartellonistica e la chiusura di una carreggiata. “Da stamattina regna, come prevedibile, il caos assoluto”, sottolinea il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto.

Il Consiglio della Terza Municipalità invita quindi il sindaco Federico Basile a sospendere i lavori per quello che viene definito “l’ennesimo parcheggio interscambio certamente poco utile per la zona tenuto conto dei parcheggi che già esistevano, come Zaera, o quelli già in fase di realizzazione come Villa Dante e via San Cosimo”. “Il territorio della Terza Municipalità – aggiunge Cacciotto – sta subendo una “aggressione” in termini di parcheggi e cantieri che sono tutti gli occhi di tutti. Ribadiamo che siamo tutti favorevoli ad un nuovo stile di vita, ad una nuova mobilità ma purché sia tutto contemperato alle reali esigenze del territorio che purtroppo, ad oggi, sembrano essere poco considerate”.