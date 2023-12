Caos per i lavori al parcheggio viale Europa ovest, la proposta del consigliere Geraci - Tempostretto

Senza correttivi, le ambulanze saranno costrette ad arrivare fino al viale Italia per fare inversione a U

“Non aumenterà il numero dei posti disponibili e si stanno creando notevoli disagi ai residenti delle zone 𝗖𝗮𝗿𝗿𝘂𝗯𝗯𝗮𝗿𝗮, 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝗮𝗻𝘁𝗼, 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼, 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮𝟮, 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝘁𝗶 e prossimamente all’𝗢𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗶𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗱 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗖𝗮𝘀𝗲𝗿𝗺𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶”.

Alessandro Geraci, consigliere della III Municipalità, è critico nei confronti dei lavori in corso per il parcheggio di viale Europa ovest.

“Ho fatto notare da subito che le chiusure dei varchi spartitraffico al centro del viale Europa avrebbero creato non pochi problemi, in particolar modo quelli vicino all’ospedale Piemonte che prossimamente costringeranno le 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗮𝗺𝗯𝘂𝗹𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 ad arrivare in alto fino al Viale Italia e fare inversione ad U per poter andare all’ospedale, mentre 𝗶 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗶 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶 in arrivo da Messina Centro, saranno costretti a scendere fino alla rotonda Boris Giuliano e risalire lungo il viale Europa per poter rientrare in caserma”.

“Se a queste situazioni non ci sarà modo di intervenire ed ovviare al naturale disagio, ho scritto all’assessore alla mobilità ed al relativo dirigente, che vi è ancora la possibilità di migliorare ed agevolare la circolazione dell’area descritta, 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗮 𝗣𝗶𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘃𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼”.

“Questa modifica darà quanto meno una seconda alternativa viabile ai tanti residenti delle zone 𝗖𝗮𝗿𝗿𝘂𝗯𝗯𝗮𝗿𝗮, 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝗮𝗻𝘁𝗼, 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼, 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮𝟮 𝗲 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝘁𝗶 riducendo notevolmente il flusso veicolare sulla Via Catania, sul viale Europa alto e le future inversioni di marcia a U nel incrocio Viale Europa/Viale Italia”.