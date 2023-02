Capo Alì, anticipata a sabato la riapertura della Statale 114 - Tempostretto

Fino a maggio in quel tratto si circolerà a senso unico alternato, con impianto semaforico

ALI’ TERME – Riaprirà sabato, con una settimana di anticipo rispetto alla previsioni, la Statale 114 all’altezza di Capo Alì. Lo hanno comunicato i sindaci di Alì Terme, Itala e Scaletta Zanclea, informando le rispettive comunità e ringraziando Anas e tutte le maestranze che “con il loro operato hanno contribuito al rispetto del programma lavori”. I sindaci avevano chiesto all’Anas di ridurre i tempi di chiusura della Ss114, anticipando la riapertura della strada, inizialmente fissata per il 25 febbraio. Oggi Anas, con ordinanza n.32/2023/Ct, ha disposto che a partire da mezzogiorno di sabato 18 febbraio la Ss114 sarà riaperta al traffico, con l’attivazione del senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico. Una situazione che si protrarrà fino all’11 maggio 2023, giorno in cui è prevista la fine dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso.