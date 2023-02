Statale 114 chiusa da lunedì, al via i lavori di messa in sicurezza a Capo Alì - Tempostretto

Si interviene sul costone. La riapertura della strada prevista per il 25 febbraio

ALI’ TERME – Dalla mezzanotte di domenica 5 febbraio e fino alle 13 del 25 febbraio la Statale 114 sarà chiusa al traffico all’altezza di Capo Alì. Lo stop alla circolazione si è reso necessario per consentire alla ditta incaricata dall’Anas l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del costone sovrastante. Trenitalia, su richiesta dei sindaci di Alì Terme, Itala e Scaletta Zanclea, in occasione dei lavori ha assegnato alcune fermate straordinarie ad Alì Terme e Scaletta Zanclea, per consentire ai residenti un più agevole spostamento in treno fra le località della riviera jonica. La chiusura della Ss114 per poche centinaia di metri comporterà infatti gravi disagi agli utenti. Il percorso alternativo consigliato è costituito dal tratto dell’autostrada A18 tra gli svincoli di Roccalumera e Tremestieri. Tempi di percorrenza sensibilmente allungati, dunque, e un aggravio di costi per gli automobilisti che dovranno pagare il pedaggio.

