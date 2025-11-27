Capo d’Orlando. Guida a folle velocità per sfuggire alla polizia, bloccato un uomo

Inseguimento in centro e momenti di paura oggi pomeriggio nella cittadina dei Nebrodi

CAPO D’ORLANDO – Un inseguimento in centro da parte della polizia. Un uomo che guida e non intende fermarsi. E la velocità, a Capo d’Orlando, diventa folle, con rischi enormi. Poi la Volante è riuscito a bloccarlo vicino al parcheggio della stazione. E l’uomo è stato portato in commissariato.

Tutta la dinamica è da ricostruire ma, stando ai primi accertamenti, si parla di colpi d’arma da fuoco, che non hanno colpito nessuno.

Sui momenti concitati girano dei video sui social.