Capo d’Orlando. Guida a folle velocità per sfuggire alla polizia, bloccato un uomo

giovedì 27 Novembre 2025 - 21:34

Inseguimento in centro e momenti di paura oggi pomeriggio nella cittadina dei Nebrodi

CAPO D’ORLANDO – Un inseguimento in centro da parte della polizia. Un uomo che guida e non intende fermarsi. E la velocità, a Capo d’Orlando, diventa folle, con rischi enormi. Poi la Volante è riuscito a bloccarlo vicino al parcheggio della stazione. E l’uomo è stato portato in commissariato.

Tutta la dinamica è da ricostruire ma, stando ai primi accertamenti, si parla di colpi d’arma da fuoco, che non hanno colpito nessuno.

Sui momenti concitati girano dei video sui social.

