Capo d'Orlando, minoranza accende i fari sulla villa comunale di Certari - Tempostretto

Il gruppo d'opposizione consiliare sollecita la pulizia dell'area verde, da attrezzare a parco giochi

CAPO D’ORLANDO – Spazzatura abbandonata, verde non spazzato e non manutenuto, sentieri non più distinguibili e ricoperti di foglie e seccume. E’ in completo stato di abbandono la villa comunale di contrada Certari, dove con l’arrivo del caldo torrido oltre al degrado si somma il rischio incendio.

La pensa così il gruppo comunale di opposizione, che ha messo tutto nero su bianco in una interrogazione urgente, di stimolo ad agire all’amministrazione paladina.

“Nonostante le sempre più numerose segnalazioni da parte di cittadini che sollecitano l’espletamento di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la potatura delle piante e la pulizia delle aiuole della Villetta Comunale, con l’ immediata rimozione dei rami e delle erbacce, alla data odierna nessun provvedimento ordinario e/o straordinario è stato realizzato al fine di eliminare l’evidente stato di degrado e di pericolo”, scrivono i consiglieri comunali Giuseppe Truglio, Felice Scafidi, Linda Liotta, Sandro Gazia e Renato Carlo Mangano.

Alla fine dei lavori, auspica il gruppo, potrebbero essere collocati dei giochini per bimbi, per rendere lo spazio più vivibile.