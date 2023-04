Capo d'Orlando piange Tony Caputo, domani i funerali - Tempostretto

Alla chiesa di Sant'Antonio le esequie del rider orlandino. L'indagine entra nel vivo

CAPO D’ORLANDO – E’ domani il giorno fissato per dare l’ultimo saluto a Tony Caputo, morto per un incidente in moto, lo scorso week end. I funerali saranno celebrati nella chiesa di Sant’Antonio alle 11. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità orlandina, dove Tony era molto conosciuto e benvoluto. Lutto anche nel mondo dei rider della provincia: Antonio era infatti un appassionato di moto e, pur lavorando in una fabbrica, in passato era stato meccanico ed era quindi noto tra i suoi compagni di due ruote anche per questo. Quel giorno era proprio reduce da una giornata in sella alla sua amata due ruote.

Adesso sarà l’inchiesta della Procura di Patti a stabilire cosa è accaduto e se ci sono responsabilità. Tony affrontava l’arteria che taglia le campagne di contrada Pissi, tra la via Consolare Antica e Trazzera Marina, all’ingresso est di Capo d’Orlando, quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della moto, che è carambolata a terra.

Lo schianto contro un palo della luce, a bordo strada, è stato fatale per il ragazzo. Quando i soccorsi sono arrivati, per lui non c’era più nulla da fare.

Al vaglio ci sono la manutenzione dell’arteria stradale, quelle della moto e anche le condizioni di guida del ragazzo.