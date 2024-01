Capo d’Orlando premia vescovo anglicano

Il presule Damien Mead premiato anche per l'attenzione alla cultura siciliana

CAPO D’ORLANDO. E’ atteso lunedì 22 gennaio il vescovo anglicano Damien Mead, vescovo ordinario della Diocesi del Regno Unito della Chiesa Cattolica Anglicana e XXV Lord del Maniero di Eastbourne Medsey, che riceverà una una medaglia ecumenica dedicata a Sant’Óscar Romero.

La settimana di preghiera

L’appuntamento è inserito nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, iniziativa internazionale annuale di preghiera ecumenica che vede le diverse confessioni del cristianesimo impegnate a ristabilire la piena comunione tra i fedeli di Cristo. In tale occasione, il Centro “Sant’Óscar Romero”, con inizio alle 16.45 nell’aula consiliare “Falcone e Borsellino” del municipio, ospiterà Sua Grazia il Molto Reverendo che sarà insignito del premio dedicato alla memoria del “vescovo dei poveri” ucciso nel 1980 dai fascisti salvadoregni.

L’impegno del vescovo Mead

Il premio è motivato dall’impegno del presule britannico nella difesa della fede degli Apostoli e per l’unità dei cristiani, nonché dalla considerazione da lui dimostrata nei confronti della cultura siciliana e mediterranea. Inoltre, il riconoscimento è legato al suo importante lavoro secolare come presidente e cofondatore di “Credo Care Ltd”, la principale agenzia di affidamento minorile del Regno Unito, specializzata nella cura di bambini e minori disabili.

Gemellaggio Capo d’Orlando-Canterbury

Da alcuni anni esiste un gemellaggio tra le parrocchie di Capo d’Orlando e la Procattedrale di Sant’Agostino di Canterbury in cui serve il vescovo Mead, nel Sud-Est dell’Inghilterra. Il Centro “Sant’Óscar Romero”, in prima linea nell’ecumenismo e legato al movimento esperantista, sarà rappresentato durante la cerimonia dal docente universitario Antonio Matasso, presidente dell’Associazione Esperanto Nebrodi e da sempre promotore di iniziative per l’amicizia tra i popoli, oltre che attivo nel sostegno al popolo ucraino, da due anni vittima dei crimini e dei massacri perpetrati dal regime russo.