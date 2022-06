Capo d'Orlando, spiagge "zozzone" anche all'arrivo dei turisti - Tempostretto

La minoranza consiliare sollecita la pulizia e gli scivoli per i disabili

CAPO D’ORLANDO – E’ della minoranza in consiglio comunale l’sos sulle condizioni delle spiagge orlandine, che in questi giorni cominciano a popolarsi di turisti. Il gruppo che fa riferimento a Renato Carlo Mangano ha chiesto all’Amministrazione di Franco Ingrillì di fare in fretta per ripulire il litorale, ripristinare le scalette, numerare i varchi di accesso alla spiaggia. Primo firmatario dell’interrogazione è Giuseppe Truglio (in foto), insieme ai colleghi Linda Liotta, Felice Scafidi, Sandro Gazia e Mangano.

La minoranza sollecita anche l’impiego dei bagnini, e ricorda che da ottobre anche il centro paladino introdurrà la tassa di soggiorno. La pulizia straordinaria e la programmazione di quella ordinaria quindi, spiegano, non può più attendere. Il gruppo chiede poi la collocazione degli scivoli per disabili.