Capo Milazzo si rifà il look: interventi su aiuole e arredo urbano

Sono stati avviati gli interventi dedicati alla passeggiata di Capo Milazzo, ad iniziare dalla potatura e sagomatura di piante e arbusti

MILAZZO – Capo Milazzo oggetto di una serie di interventi avviati dal Comune, con la finalità di recuperare l’intera area e in particolare la storica passeggiata. Già avviati i primi lavori, che riguardano la cura del verde pubblico e la sagomatura di cespugli e arbusti.

«La presenza dei cinque nuovi giardinieri -scrive il Comune di Milazzo- si avverte subito in città perché permette di pianificare interventi che in precedenza, per l’assenza di personale, diventavano impossibile con la conseguenza che si operava spesso per fronteggiare solo le situazioni di emergenza».

Adesso si procederà anche con la sostituzione delle panchine situate presso la passeggiata del Capo, successivamente invece sarà previsto anche il ripristino dell’impianto di illuminazione.