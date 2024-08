Capo Peloro spiaggia più bella d'Italia? Sì ma in alcune parti la sporcizia non manca... FOTO

Le foto di un nostro lettore testimoniano come in alcune zone sono stati gettati rifiuti, rimasti lì in bella mostra

Nel 2022 si è classificata al primo posto tra le spiagge più belle d’Italia nella classifica di National Geographic. Una vittoria meritata, vista la bellezza del posto. Ma la spiaggia di Capo Peloro è grande e non tutta è in condizioni ideali.

Ecco le foto scattate da un nostro lettore, Riccardo Bossa, che segnala come in alcune parti non manchino i rifiuti gettati da incivili e non venga fatta un’adeguata pulizia.