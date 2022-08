Messina. Capo Peloro è la spiaggia più bella d'Italia, secondo National Geographic - Tempostretto

La classifica redatta dalla rivista statunitense americana che ha 50 milioni di lettori al mese

1 Capo Peloro, Messina; 2 Baia di Riaci, Santa Domenica di Ricadi (Vibo Valentia); 3 Marina di Alberese (Grosseto); 4 Pescoluse (Lecce); 5 Cala Rossa (Favignana); 6 Santa Maria di Castellabate (Salerno); 7 Spiaggia dei Conigli (Lampedusa); 8 Spiaggia delle due sorelle, Sirolo (Ancona); 9 Viareggio (Lucca); 10 Maronti (Ischia); 11 Punta Aderci, Vasto (Chieti); 12 Riccione (Rimini).

E’ la classifica delle spiagge più belle d’Italia, stilata da National Geographic, rivista statunitense americana tradotta in trentuno lingue, che vanta 50 milioni di lettori al mese.

La motivazione

La motivazione per il primo posto alla spiaggia della zona nord di Messina: “separando la Sicilia dall’Italia continentale, il bellissimo Stretto di Messina è un luogo leggendario. All’estremità nord-orientale della Sicilia, Capo Peloro si trova dove i mari Ionio e Tirreno turbinano l’uno nell’altro. La spiaggia, una riserva naturale, è un’ampia e piatta distesa di sabbia, che si dispiega sotto un gigantesco pilone dell’elettricità, che una volta era il più alto del mondo (ce n’è un altro che lo rispecchia attraverso l’acqua in Calabria). I delfini si divertono nelle acque cristalline e il pesce spada attraversa lo stretto in estate, mentre la costa calabrese si profila all’orizzonte”.

Una straordinaria pubblicità internazionale che Messina deve sfruttare, facendosi trovare pronta per l’accoglienza dei turisti. La stagione estiva è ormai agli sgoccioli ma serve programmare per non ripetere gli errori degli ultimi anni. Due i capisaldi: isola pedonale e pulizia.

“Il mio obiettivo – dice il sindaco Federico Basile – è rendere con i finanziamenti del Pnrr l’area di Capo Peloro ancora più attrattiva, seguendo la naturale vocazione di un luogo unico che tutto il mondo ci invidia”.