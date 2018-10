Banda del buco in azione in gioielleria, reperti alla Scientifica

Indagano i Carabinieri della stazione Arcivescovado sul tentato furto alla gioielleria Aliotta, denunciata dal titolare due giorni fa. Il gioielliere è entrato nell'esercizio commerciale di via Garibaldi alla riapertura e si è accorto che sul tetto c'erano dei grossi fori e a terra parecchi calcinacci. Due fori che non sembrano affatto dovuti a cedimenti strutturali né infiltrazioni d'acqua.

Pochi dubbi che si sia trattato di opera di ladri, anche esperti, che poi hanno fallito il loro tentativo per cause ancora poco chiare, visto che i sistemi di allarme sonori non sono scattati e il proprietario si è accorto di quel che era accaduto soltanto alla riapertura.

I militari hanno acquisito tutto quanto può essere utile alle indagini, ha eseguito un ispezione anche attraverso i due fori sul tetto ed ha inviato alcuni reperti alla Scientifica, alla ricerca di tracce dei ladri beffati.