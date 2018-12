Spaccio a Lipari. Arrestati padre e figlio

LIPARI - 168 grammi di hashish nascosti dentro un calzino, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e la somma in contanti di oltre 450 euro ritenuta provento dell’attività illecita. Sono stati trovati in casa di un 50enne e del figlio 25enne, a Lipari, arrestati entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre è stato scoperto e sequestrato un manufatto in legno con all’interno una lampada a raggi ultravioletti e un termometro per misurare la temperatura, utilizzabile come serra rudimentale per la coltivazione della marijuana.

I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione della Procura di Barcellona, in attesa dell’udienza di convalida. Lo stupefacente sequestrato sarà inviato al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per i successivi esami di laboratorio.