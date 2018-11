Terme Vigliatore. Sequestrata discarica in un terreno vicino al torrente Patrì

Un terreno, nei pressi del torrente Patrì, a Terme Vigliatore, veniva usato per lo sversamento illecito di rifiuti dal titolare di una ditta edile. I carabinieri di Barcellona hanno accertato che, per almeno un anno, con un escavatore sempre lasciato lì, l'uomo ha scaricato e sotterrato rifiuti, materiali edili di risulta ed inerti, all’interno di una gigantesca fossa presente in un terreno di sua proprietà, adiacente all'alveo.

Oggi, con l'aiuto dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Catania, del personale dell’Arpa di Messina e del consulente tecnico nominato dalla Procura di Barcellona, si è scavato per portare alla luce i rifiuti. L'area è stata sequestrata penalmente, su disposizione del sostituto procuratore Matteo De Micheli, che ha coordinato le indagini.