Carbone: “La Politica deve convincere Sciotto a riprendersi il Messina”

Per il consigliere comunale di FdI, l'ipotesi che Aad Invest paghi la quota pattuita a Sciotto è remota

“Alla luce dei sinistri contorni che la vicenda della cessione delle quote societarie del Messina sta assumendo giorno dopo giorno ritengo che – in attesa delle indagini della Magistratura e della Guardia di finanza – l’unica strada immediatamente percorribile sia quella di convincere – ed in questo frangente la politica non può esimersi – la famiglia Sciotto affinché riprenda le quote societarie immediatamente come previsto dall’atto notarile”.

Lo dice il consigliere comunale Dario Carbone, ricordando “che Pietro Sciotto, autodefinitosi garante dell’operazione e mosso a suo dire dalla volontà di lasciare la squadra della città in mani migliori delle sue, ha scelto l’Aad Invest. Ad oggi, appurata (a meno di miracoli) l’insolvenza e l’inconsistenza di Alaimo, Cissè e co, Sciotto non dovrebbe continuare ad essere abbagliato dalla possibilità – che definire remota è un eufemismo – di ricevere una somma considerevole della cessione e dovrebbe in definitiva ammettere il fallimento comunicativo e gestionale e garantire un futuro al Messina”.

Articoli correlati