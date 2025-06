Carcere di Barcellona, “internato picchia agenti e sputa sangue in faccia alla direttrice”

La Fp Cgil denuncia "l'ennesima aggressione, la struttura è in ginocchio"

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – “Calci e pugni a sovrintendente e agenti. Sputi di sangue in faccia alal direttrice da parte di un internato. Ancora un’altra aggressione, l’ennesima di una lunga serie”. Ancora una denuncia da parte della Funzione Pubblica Cgil. “Un carcere in ginocchio, servono interventi immediati”. Il sindacato chiede “l’immediato, e non più rinviabile, intervento ispettivo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per adottare interventi urgenti”.

Spiega Fp Cgil: “Nella tarda serata del 17 giugno, un internato della Casa Lavoro del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, mosso da futili motivi, si è scagliato contro un sovrintendente di polizia penitenziaria,

colpendolo ripetutamente al viso. L’aggressore, ormai fuori controllo, si è quindi scagliato anche

contro gli agenti intervenuti in soccorso, provocando loro gravi contusioni e ferite. Nonostante

fosse stato finalmente contenuto dagli agenti, l’internato riusciva a sputare del sangue in faccia

alla direttrice dell’Istituto, dottoressa Romina Taiani, forse con l’intento di trasmetterle le sue

patologie infettive. Gli agenti feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale con una prognosi complessiva di 16 giorni”.

“La Fp Cgil – affermano il segretario generale Francesco Fucile e il coordinatore

provinciale Giovanni Spanò – esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti

feriti e alla direttrice dell’Istituto, complimentandosi con loro per aver fronteggiato nel migliore

dei modi l’emergenza, anche a costo della propria incolumità. Questa ennesima aggressione –

continuano Fucile e Spanò – rappresenta un forte grido d’allarme: il carcere di Barcellona

Pozzo di Gotto è ormai diventato un luogo di guerra, dove le condizioni di lavoro sono

insostenibili, il personale è sotto organico e le strutture sono inadeguate».