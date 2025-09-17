 Carcere di Barcellona, medico aggredito da detenuto

mercoledì 17 Settembre 2025 - 18:02

Il camice bianco si è barricato in bagno per evitare la furia del paziente con pezzi di vetro in tasca. La condanna di Caudo

Messina – Un detenuto del penitenziario di Barcellona si è scagliato contro un medico in servizio, salvatosi grazie alla provvidenziale fuga in bagno, dove si è barricato per evitare che l’uomo lo colpisse con pezzi di vetro e plexiglass che aveva nascosti in tasca. Immediata la condanna dell’Ordine dei Medici.

Medico barricato in bagno

Il medico di turno aveva appena prescritto al detenuto una ipoglicemia con valori di 36 mg/ml da trattare con la massima urgenza, prevedendo una terapia infusionale grazie all’aiuto del 118. Non appena il dottore, chiamato dal personale infermieristico del reparto VIII PT, ha detto al paziente che avrebbe chiamato i soccorritori, si è scatenato l’inferno e il detenuto ha minacciato mazzate per tutti, tanto da costringere la vittima a rifugiarsi in bagno prima di essere fortunatamente difeso dall’assistente.

Condanna dell’Ordine dei Medici

“Non ci sono più parole per condannare e stigmatizzare ancora una volta un episodio di violenza grave e inaccettabile – commenta il presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Messina Giacomo Caudo – esprimo solidarietà a nome di tutti i colleghi al medico protagonista di questo brutale atto, proprio nel momento in cui compiva la sua più nobile missione, cioè quella di evitare pericolose conseguenze per la salute del paziente, intervenendo tempestivamente con la giusta e opportuna terapia e spiegando in modo chiaro la gravità della situazione a chi invece ha voluto irresponsabilmente e vergognosamente ribaltare il valore del ruolo medico, insultandolo e svilendolo, oltreché rischiando nel contempo la sua stessa incolumità”. 

