Cardeto. Scoperti un essiccatoio e una piantagione di canapa, arrestato 24enne - Tempostretto

CARDETO – A Lamberta, frazione del comune di Cardeto, un 24enne è stato tratto in arresto di carabinieri, con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nel corso di un controllo, hanno scoperto le infiorescenze lasciate ad essiccare all’interno di un casolare abbandonato, sorprendendo il giovane intento ad effettuare operazioni di cimatura di alcune piante di canapa.

Sono stati rinvenuti anche 15 kg di marijuana, custoditi in sacchi di plastica e pronti per essere immessi nel mercato illegale della droga. I successivi accertamenti svolti dal personale dell’Arma, hanno permesso di ritrovare a poca distanza e ben occultate tra rovi e arbusti circa 300 piante di canapa indiana.

Il ragazzo una volta dichiarato in stato d’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.