Cardiopatia ischemica, l’opuscolo conoscitivo che può “salvare molte vite”

A realizzarlo il personale dell'Emodinamica dell'ospedale "Barone Romeo" dell'Asp di Patti

L’Emodinamica dell’ospedale “Barone Romeo” dell’Asp di Patti ha realizzato un opuscolo con cui si punta a sensibilizzare i cittadini sulla “Cardiopatia ischemica”, tanto che il sottotitolo del libretto è “conoscerla, prevenirla e curarla”. Si tratta di un documento con cui si punta a salvare vite, perché è stato notato come un tempo di latenza lungo tra l’inizio dei sintomi e l’attivazione del sistema d’emergenza da parte del paziente possa causare problemi maggiori.

Riconoscere subito la cardiopatia ischemica, quindi, è fondamentale. I medici hanno spiegato che il trattamento dell’infarto miocardico acuto, per essere efficace in termini di riduzione della mortalità e miglioramento degli esiti a distanza, deve avvenire entro un determinato lasso di tempo dall’insorgenza dei sintomi, come raccomandato dalle linee guida internazionali; è dimostrato che una quota importante di cardiopatici con grave scompenso cardiaco sono frutto del trattamento tardivo di un infarto miocardico acuto.

Il dottor Salvatore Garibaldi, direttore dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Emodinamica dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, ha spiegato: “Una raccolta di dati relativi all’area tirrenica-nebroidea, che si estende da Milazzo a S. Agata di Militello, iniziata nel 2018, ha permanentemente registrato, in una significativa percentuale di casi, un grave ritardo nella richiesta di soccorso da parte del paziente colto da infarto del miocardio, con la conseguenza di compromettere l’efficacia delle cure e vanificare gli sforzi compiuti dal personale sanitario. Per tale ragione i Medici dell’Emodinamica di Patti, nel 2019 pubblicarono un opuscolo, distribuito in forma cartacea alla popolazione, nel quale veniva descritto in parole semplici come prevenire la malattia coronarica, come riconoscere un infarto cardiaco in corso e cosa fare per attivare rapidamente la macchina regionale del soccorso. Successivamente, nel 2021, l’elaborato venne inserito in una collana di opuscoli mirata ad una campagna di educazione sanitaria promossa dal Lions Club International di Patti, congiuntamente all’Asp Messina”.

Garibaldi ha proseguito: “Recentemente, da un’analisi di dati ufficiali, inerente la tempistica d’intervento in caso di infarto miocardico acuto, è emerso anche a livello regionale un tempo di latenza estremamente lungo tra l’inizio dei sintomi e l’attivazione del sistema d’emergenza da parte del paziente. Alla luce di quanto descritto, oggi, il sopracitato opuscolo dal titolo ‘Cardiopatia ischemica: conoscerla, prevenirla e curarla’, nella sua edizione 2025 curata dal personale medico dell’Emodinamica di Patti, con l’obiettivo di raggiungere in modo capillare tutta la popolazione, potenziando l’efficacia della divulgazione scientifica e dell’educazione sanitaria, viene proposto in versione on-line, scaricabile gratuitamente come di seguito riportato: Google> ASP Messina> salute e prevenzione> opuscolo sulla cardiopatia ischemica (pdf scaricabile) (https://www.asp.messina.it/…/Opuscolo-CARDIOPATIA…)”.