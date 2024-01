Carenza d’acqua nel quartiere Lombardo: “Il sindaco faccia chiarezza”

La rabbia dei residenti e l'intervento del presidente della Terza municipalità Cacciotto: "Occore trasparenza"

MESSINA – La situazione idrica nel Quartiere Lombardo continua a destare preoccupazione e frustrazione tra i residenti, che si trovano ad affrontare una costante carenza d’acqua. Ancora una volta, stamattina come in numerose altre occasioni, i cittadini si sono svegliati senza un filo d’acqua o con una pressione così scarsa da rendere difficoltoso l’utilizzo quotidiano. La problematica, diventata ormai cronica, è fonte di crescente indignazione, in quanto non solo manca il servizio essenziale, ma anche la comunicazione da parte delle autorità competenti. La Municipalità, infatti, non viene nemmeno informata tempestivamente dei disservizi, lasciando i cittadini all’oscuro e privi di qualsiasi previsione su quando potranno godere nuovamente dell’acqua nelle proprie case. Il disagio quotidiano raggiunge livelli inaccettabili, privando i residenti di un elemento basilare per la vita quotidiana. La mancanza di rispetto nei confronti della Municipalità e dei cittadini è palese, e il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, non esita a sollevare la questione.

“È giunto il momento che il sindaco e i vertici della partecipata – afferma con determinazione Cacciotto -affrontino la situazione con la massima trasparenza. I cittadini non meritano di essere trattati come cittadini di quarto mondo, costretti a vivere nell’incertezza ogni mattina, senza sapere se potranno persino lavarsi la faccia. La mancanza di chiarezza da parte delle autorità coinvolte risulta essere un elemento cruciale in questa emergenza idrica.

La popolazione chiede non solo risposte immediate sulla risoluzione dei disservizi, ma anche un impegno concreto per prevenire situazioni simili in futuro. Il Quartiere Lombardo – conclude il presidente – non può più tollerare questa condizione e i suoi abitanti meritano rispetto e un servizio idrico affidabile. La richiesta è chiara: trasparenza, soluzioni concrete e un impegno costante per garantire a tutti una vita quotidiana dignitosa”.