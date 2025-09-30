Cargill chiude a Giammoro, 49 lavoratori senza futuro. De Leo: “Inaccettabile”

Il deputato regionale ha chiesto la convocazione all'Ars dei vertici aziendali: "La chiusura in Sicilia frutto di scelte che privilegiano gli stabilimenti di Francia e Germania"

PACE DEL MELA – “La decisione della multinazionale Cargill di chiudere lo stabilimento di Giammoro è inaccettabile e rischia di colpire duramente il territorio, con 49 lavoratori e l’intero indotto lasciati senza futuro”. Lo dichiara Alessandro De Leo (Forza Italia), componente della Commissione Attività Produttive all’ARS, che ha chiesto la convocazione urgente di un’audizione con l’assessorato alle Attività Produttive e i vertici aziendali della società che nel sito messinese produce Pectina.

“Le motivazioni addotte dall’azienda – costi energetici e problemi di mercato – sembrano del tutto strumentali – dice De Leo – nel momento in cui tutti gli indicatori di mercato segnano un aumento della richiesta della Pectina nel settore alimentare. Appare evidente che la chiusura in Sicilia sia frutto di una scelta industriale che privilegia gli stabilimenti in Francia e Germania. Non possiamo accettare che il nostro territorio venga penalizzato ancora una volta”.

Il deputato regionale sottolinea l’urgenza di “attivare un tavolo istituzionale con Regione, Comuni e parti sociali, per ottenere chiarezza sulle reali intenzioni di Cargill e per valutare soluzioni che garantiscano la continuità produttiva ed occupazionale, anche attraverso eventuali percorsi di riconversione dello stabilimento”. “Su questo – conclude De Leo – interesseremo anche il Governo nazionale. Questo stabilimento e le professionalità che vi sono impegnate rappresentano un eccellenza del nostro territorio che non possiamo permettere vadano disperse”.