"Carlo V al castello di S. Alessio", libro postumo di Totino Caminiti - Tempostretto

Lunedì 22 agosto nel giardino del Palazzo della Cultura la presentazione del romanzo

S. TERESA – Sarà presentato oggi, lunedì 22 agosto, alle 21, nel parco del Palazzo della Cultura (ex villa Crisafulli-Ragno) il romanzo postino di Totino Caminiti incentrato sulla figura di Carlo V e sul suo viaggio in Sicilia. Di “Carlo V al castello di Sant’Alessio. Diario di un viaggio”, questo il titolo del romanzo, discuteranno Carmelo Ucchino, i figli dell’autore, Carmelo e Tiziana Caminiti, che hanno curato la pubblicazione del volume, Cosimo Cucinotta, Pina D’Alatri, Melina Patanè e l’editore Pierangelo Giambra (Giambra Editori).

Nella splendida cornice del castello di Sant’Alessio, in un’ambientazione e un paesaggio da favola, si consuma un brutale stupro: ecco l’ossimoro che aiuta a tratteggiare una personalità contraddittoria e contorta, in cui la grandezza del “sovrano dei due mondi” si scontra con la miseria dell’uomo-Carlo, che potrebbe, in fin dei conti, essere quella di qualunque uomo…

Un diario di viaggio, un racconto ricco di movimento

“Carlo V al castello di S. Alessio” vuole essere, più che un romanzo, un diario di viaggio, un racconto ricco di movimento, una sorta di pamphlet, che si sofferma soprattutto su quel tratto di lido meraviglioso che guarda ad Oriente fra Capo Alì e capo Sant’Alessio, lungo la riviera Jonica in Sicilia, dove storia, arte e cultura convivono ancora in una eccezionale sintesi suggestiva. La Storia, nella rivisitazione fantastica di un periodo e di un ambiente, come in un’atmosfera di grande respiro cinquecentesco, tra le righe di una lettura scandita da una miscela di giochi verbali, finisce per dar spazio alla fantasia e a qualche menzogna.

Nato nel 1931 a Furci Siculo e scomparso nel 1995, Totino Caminiti alla passione per la storia e la letteratura ha affiancato l’attività politica, militando nel Partito Socialista Italiano ed essendo più volte eletto consigliere provinciale a Messina.