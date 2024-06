Carmelo Ucchino, storia del Premio fotografico internazionale dell’anno per i matrimoni

Il fotografo savocese ha ricevuto l’International Wedding photographer of the Year (Iwpoty) primeggiando tra migliaia di foto in concorso provenienti da matrimoni di tutto il mondo

SAVOCA – Il fotografo savocese Carmelo Ucchino ha recentemente ricevuto un riconoscimento di rilievo internazionale, l’International Wedding Photographer of the Year (Iwpoty). Questo premio, che lo ha visto primeggiare tra migliaia di foto in concorso provenienti da matrimoni di tutto il mondo, è solo l’ultimo di una serie di successi che hanno contraddistinto la sua carriera.

Ucchino ha iniziato la sua carriera da giovane, all’età di 13 anni, e da allora ha continuato a perfezionare le sue abilità, studiando nelle migliori scuole di fotografia italiane. La passione e la sua dedizione al mestiere hanno portato a una serie di riconoscimenti, tra cui l’inserimento nella “Top 10” dei migliori fotografi in “Master of Italian photography” e “Inspiration Photographer”, e la vittoria degli Annual Awards per Mywed.

Nonostante questi successi, Ucchino rimane umile e concentrato sul suo lavoro. “Ho sempre considerato queste sfide come un gioco, un gioco importantissimo però che mi dà il privilegio di confrontarmi con la realtà fotografica internazionale e che mi dà la possibilità di crescere e migliorare il mio lavoro”, ha dichiarato sui social. Le sue foto, che raccontano storie di matrimoni in tutta la Sicilia e l’Italia, sono il frutto di una passione che dura da anni. Questa passione, insieme alla sua abilità e dedizione, ha reso Carmelo Ucchino e Studio 58 (con Gianfranco Satrcuzzi) una realtà d’eccellenza nel settore del Wedding.

Ucchino è un esempio di come la passione e la dedizione possano portare al successo nel campo della fotografia matrimoniale. Con il suo lavoro, continua a raccontare storie emozionanti e a creare ricordi indimenticabili per le coppie di sposi. E, come lui stesso afferma, “quando la passione coincide con il proprio lavoro tutto è perfetto. Trovi la dimensione ideale dove esprimerti e trasmettere emozioni”.