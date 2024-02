Carnevale a Barcellona. L’amministrazione: “Risultato di prestigio”

Il Carnevale di Barcellona Pozzo di Gotto è riuscito ad animare l’intera città, nonostante il tempo incerto. Il plauso dell’amministrazione Calabrò

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Il tempo incerto non ha fermato i festeggiamenti per il Carnevale, nella città di Barcellona Pozzo di Gotto che è riuscita a registrare numerose presenze con la presenza di ben 8 carri allegorici.

Un risultato particolarmente importante per l’amministrazione Calabrò, che ha molto investito sull’organizzazione dell’evento nel quale sono state coinvolte associazioni cittadine, scuola e parrocchie.

«Il risultato raggiunto quest’anno -ha dichiarato l’amministrazione- è senza dubbio di grande prestigio ed è un orgoglio per tutti noi essere riusciti a coniugare divertimento, musica, tradizioni e iniziative culturali e per i bambini. Il ringraziamento della giunta è per quanti hanno contribuito alle manifestazioni ma soprattutto a chi ha realizzato gli otto carri che hanno sfilato domenica e martedì tra gli applausi di migliaia di partecipanti».

Un’organizzazione corale per il Carnevale

A tutti i partecipanti sono state consegnate delle targhe commemorative, in segno di riconoscimento dell’apprezzamento per il lavoro svolto. Quest’anno il Comune ha contribuito in maniera diretta all’allestimento dei carri, con l’obiettivo di rendere l’evento un nuovo punto fisso nel calendario delle manifestazioni barcellonesi.

L’assessore ai grandi eventi, Angelita Pino, ha commentato: «Nonostante le previsioni meteo non confortanti abbiamo avuto il coraggio insieme con i carristi che hanno preso la decisione definitiva di non annullare la sfilata ed i fatti ci hanno dato ragione. È stata una manifestazione memorabile, una grande festa ed il giudizio sull’alta qualità dei carri è stato unanime. Il ringraziamento mio e dell’amministrazione comunale va innanzi tutto alle associazioni, alle parrocchie ed ai privati che con grande impegno sin dalla fine della scorsa estate hanno realizzato carri veramente bellissimi. Grazie anche all’assessorato regionale a Turismo Sport e Spettacolo nella persona di Elvira Amata che con il finanziamento destinato alla promozione di Barcellona Pozzo di Gotto ci ha consentito di poter dare un piccolo contributo a chi ogni anno fa enormi sforzi per una sfilata che è stata magnifica e ha lasciato tutti ammirati. Il mio personale ringraziamento va poi all’ufficio turismo nella persona di Salvatore Longo, all’ingegner Nunzio Santoro dirigente dell’ufficio tecnico ed alla dottoressa Antonella Truglio dell’ufficio ragioneria».

Adesso si punta già al Carnevale 2025 con l’obiettivo di ripetere il grande successo di quest’anno e diventare carnevale storico regionale.

