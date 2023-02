"Carnival show 2023", oggi la sfilata dei carri di Nizza, Roccalumera e Fiumedinisi - Tempostretto

Partenza dallo svincolo A18 di Roccalumera e arrivo nell'area del mercato a Nizza

NIZZA – Dopo aver partecipato ieri alla prima giornata del Carnevale dello Jonio 2023, a S. Teresa di Riva, i carri allestiti dalle associazioni di Nizza, The Friends e Acqua di Saja, saranno oggi protagonisti al “Carnival Show 2023” organizzato dall’Amministrazione nizzarda con i comuni di Roccalumera e Fiumedinisi. Dopo due anni di assenza è infatti tornato il carnevale nizzardo. Giovedì scorso si è svolto il primo appuntamento con il “Carnevale ecologico” in piazza Colonnello Interdonato. Protagonisti i bambini delle scuole nizzarde. Sabato altro evento con la sfilata dei gruppi mascherati sempre in piazza Interdonato. Oggi, invece, lunedì 20 febbraio, l’attesa sfilata dei carri allegorici. La partenza è prevista alle 14.30 da Roccalumera, nella zona dello svincolo A18. Il corteo percorrerà la Ss114 sino alla zona nord di Nizza, con arrivo nell’area del mercato. Quattro i carri presenti: oltre ai 2 allestiti dalle associazioni nizzardo, ci saranno il carro del gruppo folk Val di Nisi di Fiumedinisi e il carro dell’associazione Giovani Roccalumera. A Nizza è tornato anche il “Carnevale epocale”, serate danzanti nella palestra della scuola media Alfieri. Prossimi appuntamenti stasera, domani sera e il 25 febbraio.