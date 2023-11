Caro energia, bolletta da 1.800 a 8mila euro in sei mesi. "O faccio un prestito o chiudo il bar" AUDIO - Tempostretto

Quello di Natale Luna, titolare di un bar a S. Teresa di Riva, è diventato un caso nazionale dopo l'interessamento di Canale 5. "Non dormo la notte. La mia famiglia così rischia di finire sul lastrico"

Natale Luna: “La mia preoccupazione più grande è per i miei due figli. In sei mesi è precipitato tutto e se non si trova una soluzione rischiamo di finire nel baratro”

S. TERESA DI RIVA – “Siamo costretti ad andare in banca e fare un prestito per pagare la bolletta elettrica. Il costo è proibitivo, da maggio a settembre mi è arrivata da pagare una somma esorbitante per il mio locale: 36mila euro, così siamo ad un punto di non ritorno”. Quello di Natale Luna, titolare di un bar alla periferia sud di S. Teresa di Riva, adiacente la Chiesa dedicata alla Madonna di Porto Salvo, è diventato un caso nazionale, in seguito all’interessamento di Canale 5. Tempostretto lo ha raggiunto telefonicamente nel pomeriggio di sabato 4 novembre.



Natale sembra sgranare un Rosario: “Luglio 8300 euro, agosto 8650, settembre 7mila. E poi a ritroso abbiamo giugno e maggio, mese in cui ho capito che qualcosa non andasse per il verso giusto. Ad aprile, ho pagato 1700 euro ed era stato il prezzo più alto fino a quel momento. Tre anni fa, si immagini, pagavamo 800 euro al mese. Con una spesa di oltre ottomila euro al mese capite bene che non posso andare avanti, non dormo la notte, il bar muore, il mio lavoro anche. E la famiglia rischia di finire sul lastrico. La mia preoccupazione più grande è per i miei due figli. In sei mesi è precipitato tutto e se non si trova una soluzione rischiamo di finire nel baratro. Non è possibile che per garantirci il lavoro dobbiamo ricorrere ad un prestito al fine di pagare le bollette, Non si può vivere così”.



Natale ha la voce rotta dall’emozione e dalla rabbia. “Siamo stati costretti a pagare le bollette – sottolinea il titolare del bar santateresino – altrimenti ci sarebbe stato il distacco ed avremmo chiuso. Ma sinceramente quest’ultima non so se riuscirò a pagarla. E’ scaduta il 23 ottobre e non vedo soluzioni se non il prestito. Ma non è certamente questa la soluzione”. Tanti gli attestati di stima giunti a Natale dopo che del suo caso si è occupata la trasmissione Mattino 5 della rete ammiraglia di Mediaset. I riflettori sono stati puntati sul caro energia, calato nella realtà attraverso la disperazione di Natale Luna. Il conduttore della trasmissione, Francesco Vecchi, ha chiesto “chiarezza” sulle bollette, invitando anche i gestori che erogano il servizio.