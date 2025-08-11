 Caro vacanze, Fiba: "Negli stabilimenti in Sicilia aumento medio di meno del 6%"

Caro vacanze, Fiba: “Negli stabilimenti in Sicilia aumento medio di meno del 6%”

Redazione

Caro vacanze, Fiba: “Negli stabilimenti in Sicilia aumento medio di meno del 6%”

lunedì 11 Agosto 2025 - 21:00

Il presidente Cilano: "Il costo medio di due lettini e un ombrellone è di circa 25 euro, al di sotto della media nazionale"

Mentre a livello nazionale le polemiche sul caro-vacanze e sull’aumento vertiginoso dei costi degli stabilimenti balneari non si placa, la Sicilia è in controtendenza. Almeno è questo quanto sottolineato da Alessandro Cilano, presidente di Fiba Confesercenti Sicilia, che ha spiegato quella che ha definito “l’evidenza dei dati”.

Cilano ha affermato: “L’incremento medio sui prezzi offerti dalle strutture balneari in Sicilia è di meno del 6% confermando che l’Isola si pone tra le regioni d’Italia con le proposte più accessibili per i cittadini. Il costo medio per due lettini e un ombrellone si attesta a circa 25 euro ben al di sotto della media nazionale e l’aumento è riconducibile all’incremento determinato dalla spinta dell’inflazione”.

A dargli man forte anche il coordinatore trapanese Massimo Rallo: “Dietro ogni stabilimento balneare ci sono famiglie e lavoratori che affrontano spese crescenti: energia elettrica aumentata in media del 35% negli ultimi due anni, forniture alimentari e bevande cresciute di oltre il 20%, costi per manutenzioni e adempimenti di sicurezza che, per un lido medio, superano i 15.000 euro a stagione”.

Pesa, però, l’incertezza legata alla direttive Bolkestein, cioè all’indirizzo dell’Ue sulle concessioni balneari: “Un’incertezza che obbliga gli imprenditori a pianificare investimenti e rinnovi con prudenza, incidendo sulle strategie aziendali e sulla gestione economica. Sono numeri e condizioni che non si possono ignorare e che inevitabilmente incidono sui listini. Non si tratta di aumenti ‘a piacere’, ma di scelte ponderate per garantire servizi di qualità e la continuità delle attività”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Caminiti: “1346 barche sulle spiagge. Lavoriamo per risolvere il problema”
Incendio in un’abitazione sul viale Europa: area bonificata e messa in sicurezza
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED