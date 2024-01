Caronte e Tourist premia 21 neodiplomati del Nautico con borse di studio e imbarchi formativi

Sono tutti diplomati col massimo dei voti

Sono 21 i neodiplomati dell’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio premiati da Caronte & Tourist nel corso della cerimonia svoltasi stamane presso Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina.

Sono tutti “centisti”, cioè studenti diplomatisi nell’anno scolastico 2022/2023 con iI massimo dei voti dopo un excursus scolastico particolarmente brillante.

Alla cerimonia di consegna erano presenti una piccola delegazione del Gruppo Caronte & Tourist guidata da Tiziano Minuti, responsabile delle Risorse Umane e della Comunicazione nonché alcuni rappresentati del Caio Duilio con la dirigente scolastica, prof.ssa Daniela Pistorino.

La formazione nautica messinese ha radici antiche e gloriose (il “Caio Duilio” è stato fondato con Regio Decreto del 30 ottobre 1862); ha plasmato generazioni di marittimi la cui professionalità è stata ed è il fiore all’occhiello delle marinerie al di là e al di qua dello Stretto ma non solo.

Da tredici anni, in perfetta sinergia con i dirigenti scolastici del Caio Duilio susseguitisi, Caronte & Tourist riconosce e premia le eccellenze, assegnando borse di studio e imbarchi formativi ai più bravi e brillanti tra i neodiplomati.

“Se è vero che lo shipping è attualmente scosso da processi di cambiamento epocali – ha ricordato Tiziano Minuti, responsabile risorse umane del Gruppo Caronte & Tourist – è pur vero che questo cambiamento deve camminare sulle gambe delle persone. Sulle gambe di questi ragazzi – per essere più precisi – che devono essere incoraggiati e sostenuti perché possano esprimere le loro potenzialità, possano donare il loro entusiasmo, possano sviluppare le loro idee e i loro progetti. Questi ragazzi rappresentano per le marinerie un vantaggio competitivo. C’è bisogno di professionisti del mare in grado di governare le nuove normative e le innovazioni tecnologiche, che siano attenti ai temi della tutela dell’ambiente e in particolare della risorsa mare. In questo scenario è chiaro che quello con gli istituti nautici è un rapporto destinato a crescere e a rafforzarsi, poiché non si potrà fare a meno di quella fucina di professionalità e di competenze che i nautici rappresentano e delle quali anche noi di Caronte & Tourist avremo sempre più bisogno per affrontare le sfide del futuro. È la tredicesima edizione e nel ringraziare la preside Pistorino per la preziosa partnership, non posso non ricordare l’apporto fondamentale di chi l’ha preceduta, le professoresse Giuseppina Costa e Maria Schirò”.

“Siamo molto orgogliosi – ha detto da parte sua Daniela Pistorino, dirigente scolastico del Caio Duilio – per le borse di studio che il gruppo C&T ha voluto conferire ai nostri ragazzi. Quest’appuntamento, divenuto ormai una splendida tradizione, darà la possibilità ai nostri giovani neodiplomati, forti di un percorso formativo di eccellenza, di affacciarsi sul mondo del lavoro. Il rapporto scuola-impresa – ha proseguito la Pistorino – che si estrinseca concretamente nelle attività di PCTO (alternanza scuola-lavoro) ci permette di attuare una didattica integrata finalizzata a completare ed innalzare il livello formativo dei nostri diplomati. In giornate come queste raccogliamo con soddisfazione i frutti del nostro lavoro quotidiano, certificato dalla crescita esponenziale, anno dopo anno, dei nostri centisti. La nostra scuola ha raggiunto un livello di qualità certificato dal Ministero dell’istruzione e del merito che considera il Caio Duilio uno dei Nautici più importanti di Italia”.

I riconoscimenti, in tutto 21, sono stati assegnati agli studenti degli indirizzi CMN ‐Conduzione del Mezzo Navale, CAIM/CAIE Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi/Elettrici, Logistica e Costruzione del mezzo Navale.

Più in particolare, sono stati premiati con borsa di studio e un imbarco di due mesi su una unità della flotta sociale di C&T gli 11 giovani neodiplomati con lode (sei Capitani, tre Macchinisti e due provenienti dal corso Logistica) il cui curriculum è stato positivamente valutato dalla Commissione appositamente insediata (Maria Rita Bertè, Simone Gatto, Andreea Ghiurutan, Andrea Pitale, Arsenio Vavassori, Simone Bonanno, Luca Mulfari, Valentina Salma, Pietro Fugazzotto, Luigi Mercado, Matteo Barrace)

Altri 10 giovani diplomati nelle specializzazioni CMN, CAIM/CAIE, Logistica e Costruttori, saranno invece ospitati da Caronte & Tourist sulle proprie navi per un imbarco formativo anche in questo caso della durata di due mesi (Serafino Buscieti, Grazia Mazzù, Nazzareno Salemme, Simona Tavilla, Roberto Donato, Mariano Boemi, Gabriele Marra, Lilla Schifilliti, Rosario Ciccolo, Alessia Venuti).