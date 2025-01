Caronte & Tourist Isole minori, sciopero Ugl l’8 gennaio

Per l'occasione, l'azienda comunica i servizi minimi che assicurerà mercoledì

Per mercoledì 8 gennaio, l’Ugl Mare e Porti proclama uno sciopero dei lavoratori di Caronte & Tourist Isole minori. Da parte sua, l’azienda ha predisposto i servizi minimi da assicurare tra la Sicilia e le isole minori.

Nello specifico, “C&T Isole Minori comunica che nelle ventiquattr’ore di sciopero (dalle 8.00 dell’8 gennaio alle 7.59 del 9 gennaio) saranno in servizio tre navi da e per le Eolie; una nave da e per le Egadi; una nave da e per le Pelagie; una nave da e per Pantelleria e una nave da e per Ustica.

Ulteriori informazioni saranno disponibili online sul sito del Gruppo e messaggi informativi saranno trasmessi a bordo delle navi in servizio.