Caronte & Tourist lancia “Navigo per te” con bonus e premi

Biglietti gratuiti ogni tot di acquisti, ma anche sconti in locali, ristoranti, hotel, a seconda del livello di fedeltà: base, oro e platino

MESSINA – Da “NaviGo” a “Navigo Per Te”. Caronte & Tourist ha lanciato la nuova campagna di fidelizzazione dopo quella partita nel 2022, rivolgendosi ai migliaia di passeggeri in transito nello Stretto ogni giorno. La società ha presentato il piano di fidelizzazione a Palazzo Zanca, spiegando che quel “per te” aggiunto significa tanto: “Abbiamo prima ascoltato le esigenze dei nostri clienti e, successivamente, provato a soddisfarle, strutturando un sistema premiale articolato sia nel breve che nel lungo termine”.

“Navigo Per Te”

“Navigo Per Te” si articola in tre livelli di fidelizzazione, base, oro e platino, con offerte che garantiscono premi e benefit di varia natura agli iscritti. Tra i bonus principali ci sono la possibilità di accumulare sconti a seconda delle miglia percorse, da utilizzare per acquistare i prodotti presenti in un catalogo formato con numerosi partner, o i benefici generati attraverso Telepass e canali social, quelli nei giorni del compleanno o di benvenuto al momento della registrazione, e un biglietto gratuito ogni tre acquistati, purché nell’arco di 30 giorni solari. Tra gli esercizi commerciali convenzionati ci sono ristoranti, pizzerie e panifici tra Messina e Reggio, ma anche locali a Taormina, Panarea e Portorosa, hotel a Lipari e Vulcano, strutture a Gambarie d’Aspromonte e molto altro.

“Navigo Isee”

Inoltre è stata annunciato che anche per il 2024 viene confermato il progetto “Navigo Isee” che permette a chiunque abbia Isee pari o inferiore a 5mila euro di ricevere un biglietto al mese a prezzo agevolato. La novità è che la “Navigo Isee” eredita adesso i vantaggi del piano “Navigo Per Te” e diventa digitale, abilitando i canali web. Questa agevolazione – fa sapere l’azienda – si potrà richiedere a partire dal 20 febbraio e sarà attiva online dal 1 marzo.

C&T: “Un altro passo avanti”

Per Caronte & Tourist, spiegano i vertici, è “un altro passo, forse piccolo ma deciso, a sostegno di quella conurbazione tra le due sponde dello Stretto tanto ineluttabile quanto ancora inadeguata, se è vero che un legame esiste, è solido ma si è fin qui nutrito di storie, relazioni, scambi e iniziative i sono sviluppate al di fuori di un disegno, di una visione organica. C’è una storia comune che deve trovare nuovo slancio cancellando vincoli e creando opportunità di sviluppo. Con questa nuova iniziativa, dunque, continuiamo a stare sul pezzo, certi che essa contribuirà ad allargare relazioni, corroborare attività economiche e rivitalizzare l’interesse per quel gigantesco patrimonio monumentale, architettonico, culturale, paesaggistico compreso in un’area unica al mondo”.

A illustrare i dettagli del piano fedeltà di C&T, sono stati l’amministratore delegato Pietro Franza, il responsabile della Comunicazione e delle Risorse umane Tiziano Minuti e i responsabili Giuseppe Marchetta (Commerciale) e Sara Milia (Marketing).