Carta di inclusione, da venerdì la distribuzione negli uffici postali di Messina e provincia

Poste Italiane precisa che bisognerà recarsi allo sportello solo dopo aver ricevuto comunicazione dall'Inps

MESSINA – Da venerdì 26 gennaio in tutti i 204 uffici postali della provincia di Messina sarà possibile ritirare la Carta di inclusione su cui verrà erogato, per gli aventi diritto, l’assegno di inclusione. Poste Italiane precisa che i richiedenti potranno ritirare la Carta di Inclusione dopo aver ricevuto dall’Inps la relativa comunicazione, presentando un documento di identità valido e il codice fiscale e qualora per lo stesso nucleo familiare siano state richieste più carte, ogni titolare dovrà ritirare la propria personalmente.

Per ridurre i tempi di attesa allo sportello è consigliabile recarsi negli Uffici Postali in tarda mattinata e privilegiando i giorni successivi al 26 gennaio. Posta Italiane ricorda che la domanda di assegno di inclusione può essere presentata all’Inps attraverso il sito inps.it, gli enti patronati e i centri di assistenza fiscale. Non sarà possibile richiedere in ufficio postale la verifica circa l’idoneità al beneficio, in quanto l’Inps avvisa direttamente il cittadino.