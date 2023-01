Cartoni delle pizze e rifiuti di ogni genere a Isola Bella, volontari ripuliscono la spiaggia - Tempostretto

L'intervento del gruppo NaxosPearl in uno dei siti più belli al mondo, maltrattato dai "soliti" incivili

TAORMINA – Ancora un intervento dei volontari del gruppo NaxosPearl, questa volta a Isola Bella, in territorio di Taormina. I volontari hanno ripristinato il decoro nell’area protetta, rimuovendo sacchi di rifiuti abbandonati dai soliti incivili in uno dei posti più belli al mondo. Di pochi giorni fa la notizia che Isola Bella ha registrato il suo record assoluto di visitatori in un solo mese: 54 mila ad agosto 2022, contribuendo a portare gli accessi ai siti del Parco di Naxos Taormina al primo posto in Sicilia. Cartoni della pizza, bottiglie di vetro e di plastica, bicchieri e rifiuti di ogni genere erano stati abbandonati sulla spiaggia. L’encomiabile lavoro dei volontari di NaxosPearl, già in passato protagonisti di numerose iniziative simili sulla spiaggia e sul litorale di Giardini Naxos, accende ancora una volta il tema sulla mancanza di cura versoi beni comuni da parte dei “soliti” incivili.