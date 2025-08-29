Cas, aumento dell’orario per 105 lavoratori part-time: esultano i sindacati

Soddisfazione per Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per una decisione che era attesa da tempo

PALERMO – Le segreteria di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno esultato dopo il via libera da parte del cda del Cas, avvenuto il 22 agosto scorso, alla delibera n. 20/CD con cui saranno aumentate le ore di lavoro per 105 dipendenti. Si tratta di lavoratori part-time che passeranno dal regime al 25% a quello al 50%, per un totale di 88 ore mensili in più distribuite tutto l’anno.

Le tre fasi

I sindacati hanno spiegato che la misura sarà attuata in tre fasi. Nell’ottobre 2025 il passaggio sarà effettuato per 33 unità, in sostituzione di 11 full-time andati in quiescenza. Nello stesso mese del 2026 toccherà ad altri 48 lavoratori, in sostituzioni di 16 full-time in uscita. E infine nell’ottobre 2027 sarà completato il piano con le restanti 24 unità.

I segretari: “Risultato importante”

I segretari generali Alessandro Grasso (Filt Cgil), Dionisio Giordano (Fit Cisl) e Katia Di Cristina (Uiltrasporti Sicilia), insieme ai segretari territoriali Carmelo Garufi (Filt Cgil Messina), Letterio D’Amico (Fit Cisl Messina) e Antonino Di Mento (Uiltrasporti Messina) hanno parlato di “un risultato importante che premia la determinazione dei lavoratori e il lavoro delle organizzazioni sindacali. Ora è necessario aprire una nuova fase che preveda una stagione concorsuale trasparente, lo scorrimento della graduatoria ATE già approvata e un percorso di riqualificazione del personale attraverso una concreta contrattazione di secondo livello”.